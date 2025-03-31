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Джессика Симпсон рассказала, зачем пьет змеиную сперму

Певица Джессика Симпсон призналась, что пьет змеиную сперму ради хорошего голоса
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jessicasimpson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса и певица Джессика Симпсон объяснила, зачем пьет змеиную сперму. Об этом она рассказала подписчикам своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя звезда объяснила, что в состав китайского чая, который она пьет для улучшения состояния голосовых связок, входит змеиная сперма.

«Мой преподаватель по вокалу сказал мне пить ее. Я погуглила ингредиенты, и это оказалась змеиная сперма», — рассказала актриса.

Напиток Симпсон сравнила с медом. Друзья посмеялись над признанием артистки, но она все равно призвала коллег-певцов попробовать его.

«Если вы хотите хороший вокал, вам нужно пить змеиную сперму», — утверждает она.

В феврале Джессика Симпсон призналась, что сохранила дружеские отношения с экс-футболистом НФЛ и поддерживает с ним связь, несмотря на расставание.

Ранее звезда «Кухни» Сергей Епишев назвал себя адептом антидепрессантов.

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