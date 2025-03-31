Народный художник России судится за квартиру с департаментом городского имущества

Скульптор и живописец Зураб Церетели подал в суд на департамент городского имущества Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Церетели потребовал через суд признать право собственности на квартиру. По данным издания, несколько лет назад скульптор приобрел нежилое помещение и квартиру. Первая недвижимость была оформлена в городском реестре, а вторая нет. Художник просит признать право на жилье.

Зураб Церетели — грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог. Он обучался во Франции, где общался с художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

Его работы выставляются на показ в России, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, США, Франции, Японии, Грузии, Белоруссии и Литве. В 1980-м он был назначен главным художником XXII Олимпийских игр в Москве.

В 1994-м Церетели удостоился звания народного художника России, а в 2003-м получил российское гражданство за особые заслуги перед страной.

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