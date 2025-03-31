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Колокольников стал ведущим нового реалити после появления голышом в «Белом лотосе»

Актер Колокольников стал ведущим нового реалити-шоу «Мастер игры»
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ТНТ

Актер Юрий Колокольников стал ведущим нового реалити «Мастер игры», снятого в Марокко. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Артист, недавно появившийся голышом в сериале HBO «Белый лотос», а также снимавшийся в культовом сериале «Игра престолов», фильмах «Довод» и «Призрачная шестерка», впервые станет ведущим реалити-шоу.

Он будет не только следить за развитием событий, но и задавать тон игре, помогая участникам раскрывать свои сильные и слабые стороны. «Мастер игры» должен оставаться загадочным человеком, неизвестным для героев реалити, и помогать Колокольникову управлять игрой будет настоящий марокканец по имени Хасан. 

«Меня всегда привлекали проекты, в которых важна психология и неожиданные повороты, и «Мастер игры»— именно такой. Это не просто шоу, а эксперимент, в котором люди раскрываются с неожиданной стороны. Здесь нет привычных ролей и сценариев — каждый участник так или иначе ведет свою игру, чтобы дойти до финала», — комментирует участие в проекте Колокольников.

22 участника соберутся на роскошной вилле в Марокко, где им предстоит столкнуться с серией испытаний. Трое из них с самого начала становятся «темными» — они будут скрывать свою роль, устранять соперников и вести двойную игру. «Светлым» будет необходимо вычислить предателей.

Участниками проекта станут актеры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы, многие из них никогда не принимали участие в реалити-шоу. «Джокером» в проекте поп-король и народный артист России Филипп Киркоров — он придет, чтобы нарушить привычный ход событий и усложнить игру для участников.

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