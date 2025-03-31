Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канье Уэст пожалел о рождении четверых детей от Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст заявил, что не хотел иметь детей со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян
close
kimkardashian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Американский рэпер Канье Уэст пожалел о рождении четверых детей от звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Об этом он рассказал в интервью подкастеру DJ Akademiks, опубликованном в социальной сети X.

«Я не хотел иметь детей от этой женщины, осознал это после первых двух месяцев отношений, но не таков был Божий план», — поделился он.

Он также заявил, что почти не участвует в совместной опеке над детьми.

Кроме того, он заявил, что Кардашьян — белая женщина, которая завела от него «влиятельных» темнокожих детей.

При этом близкие Уэста рассказали, что его новая супруга Бьянка Цензори готова родить Канье ребенка, чтобы спасти их брак.

У Канье Уэста четверо детей от Ким Кардашьян: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Звезды официально развелись в ноябре 2022 года.

Ранее Канье Уэст создал вдохновленный Ку-клукс-кланом черный костюм, в котором и дал интревью DJ Akademiks.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами