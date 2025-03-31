Канье Уэст пожалел о рождении четверых детей от Ким Кардашьян

Рэпер Канье Уэст заявил, что не хотел иметь детей со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст пожалел о рождении четверых детей от звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Об этом он рассказал в интервью подкастеру DJ Akademiks, опубликованном в социальной сети X.

«Я не хотел иметь детей от этой женщины, осознал это после первых двух месяцев отношений, но не таков был Божий план», — поделился он.

Он также заявил, что почти не участвует в совместной опеке над детьми.

Кроме того, он заявил, что Кардашьян — белая женщина, которая завела от него «влиятельных» темнокожих детей.

При этом близкие Уэста рассказали, что его новая супруга Бьянка Цензори готова родить Канье ребенка, чтобы спасти их брак.

У Канье Уэста четверо детей от Ким Кардашьян: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Звезды официально развелись в ноябре 2022 года.

Ранее Канье Уэст создал вдохновленный Ку-клукс-кланом черный костюм, в котором и дал интревью DJ Akademiks.