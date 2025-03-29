Анна Седокова начала бояться людей после кончины экс-супруга

Певица Анна Седокова в беседе с Voice заявила, что начала бояться людей после кончины бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Седокова рассказала, что не выходила три месяца из дома после трагедии. Артистка думала, что ее все ненавидит. Певица пожелала, чтобы никто не испытывал подобное, что с ней произошло. Она отметила, что испытывала высокий уровень боли в этот период.

«И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла все. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать. Я работаю с 13 лет. Я всегда содержала себя и детей сама. Я всегда выбирала любовь», — заявила певица.

Седокова призналась, что не знала, как жить дальше. В этот период артистка не думала о музыке и творчестве.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певице пришлось отменить гастрольный тур.

Ранее Седокова впервые записала новую песню после кончины бывшего мужа.