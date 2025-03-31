Звезда «Кривого зеркала» пел матерные частушки во время операции

Юморист Бандурин признался, что пел нецензурные частушки во время операции

Юморист и куплетист Николай Бандурин признался в шоу «Звезды сошлись», что перенес операцию на сосудах.

Бандурину сделали стентирование. По словам артиста, два сосуда из трех у него было забито на 90–95%. Во время операции комик находился в сознании. Артист признался, что во время процедуры начал петь матерные частушки от скуки.

«Я пою нецензурные частушки хирургу. Он смеется и говорит: «Заткнись, а то у меня руки трясутся», — поделился куплетист.

По словам Бандурина, ему стало плохо одним утром. Его пульс достигал 140 ударов в минуту. В итоге артист вызвал скорую. Позже комику врачи сказали, что его привезли «за пять минут до инфаркта».

В августе 2024 года Telegram-канал 112 сообщил, что Бандурина госпитализировали из-за проблем с сердцем. По данным канала, актер вызвал врачей, и те диагностировали у него нарушение сердечного ритма. После этого было принято решение забрать его в больницу. Бандурин подтвердил госпитализацию.

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