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Госпитализированный куплетист Бандурин рассказал о самочувствии

Актер Бандурин подтвердил информацию о госпитализации

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РИА «Новости»

Российский актер и куплетист Николай Бандурин подтвердил «Газете.Ru», что находится в больнице. Актер отметил, что пока не знает, как долго там пробудет.

«Информация верная. Но уже все, вроде, нормально. Не знаю [сколько буду в больнице], что врачи скажут. Пока непонятно», — ответил он.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что Бандурина госпитализировали из-за проблем с сердцем. По данным канала, актер вызвал врачей, и те диагностировали у него нарушение сердечного ритма. После этого было принято решение забрать его в больницу. Отмечается, что в ближайшее время ему предстоит ряд обследований.

Ранее актера Александра Панкратова-Черного увезли в реанимацию после обморока.

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