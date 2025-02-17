«Смолил 50 лет»: звезда «Кривого зеркала» бросил курить с помощью мага

Звезда телепередачи «Кривое зеркало» Николай Бандурин признался в беседе с Леди Mail, что бросил курить с помощью мага.

По словам актера, летом прошлого года он пережил хирургическое вмешательство на сердце, в рамках которого ему установили два стента. После операции, признался артист, врачи посоветовали ему бросить курить.

«Моя впечатлительная жена, наслушавшись [врачей], поставила себе цель, чтобы я бросил курить. И как-то в компании, услышав, что кто-то хвалит некоего мага, избавлявшего от зависимостей, воодушевилась», — заявил Бандурин.

Звезда «Кривого зеркала» не хотел идти к магу, но жена настояла. На сеансе, вспомнил актер, экстрасенс его загипнотизировал «буквально на минуту», после чего отпустил с фразой: «Все, ты больше не куришь».

«Я вышел от него и вот уже три месяца сигареты в руки не брал. Не знаю, самовнушение это или еще что, ведь во время сеанса я ничего особо не почувствовал. Но больше не курю», — заявил Бандурин.

Актер отметил, что до этого «смолил 50 лет». По словам Бандурина, ему по-прежнему иногда очень тяжело, но он старается держаться.

Ранее сообщалось, что звезда «Интернов» показала результаты похудения на 10 кг.