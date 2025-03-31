Константин Эрнст не пожалел об уходе Андрея Малахова с Первого канала

Гендиректор Первого канала Эрнст заявил, что не жалеет об уходе Малахова

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил в беседе с kp.ru, что не жалеет об уходе Андрея Малахова, Евгения Петросяна и Тимура Кизякова.

«Помню старую песню «Наутилуса» с замечательной фразой: «Спасибо, что ты ушла». Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих», — поделился гендиректор канала.

Андрей Малахов ушел с Первого канала в 2017 году. Он вел на нем шоу «Пусть говорят». Позже шоумен стал вести программы «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

18 февраля 2024 года Малахов заявил, что не считает себя крестным отцом Юлии Барановской. Шоумен объяснил, что такого мнения придерживается сама Барановская, так как в одном из интервью он поддержал ее стремление развиваться в телеиндустрии.

Малахов отметил, что однажды заявил, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина обязательно станет телеведущей. В 2014 году Барановская начала вести программу «Мужское / Женское».

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