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Мужчине, обокравшему квартиру актрисы Юлии Рутберг, смягчили наказание

Суд отправил мужчину, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг, в колонию
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Студия «Дед Мороз»

Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда изменила приговор Хамовнического районного суда в отношении Уктама Саламова, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг. Об этом сообщает Telegram-канал судов Москвы.

Вместо двух лет лишения свободы суд назначил до трех-шести месяцев отбывания в исправительной колонии общего режима. Остальная часть приговора оставлена без изменения. Апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворено частично.

3 сентября 2023 года Telegram-канал Baza со ссылкой на свой источник писал, что воры взломали московскую квартиру Рутберг и вынесли оттуда два миллиона рублей и €7 тысяч. Актриса подтвердила факт ограбления.

4 сентября mk.ru сообщал, что домработница Юлии Рутберг стала невольной сообщницей в краже денег артистки.

По данным издания, Саламов, который был знаком с домработницей, в категоричной форме заявил женщине, что ему срочно нужно в район Арбата. Он попросил помощницу по дому звезды подвезти его и потом оттуда же забрать. Женщина удивилась подобному совпадению, так как там находилась квартира актрисы, но не придала этому значения.

Преступник отсутствовал примерно час, но заплатил за поездку 10 тысяч рублей.

Ранее популярного тиктокера задержали за обман пенсионерки на 19 млн рублей.

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