Юрий Аксюта о ссорах с Егором Кридом на «Голосе»: «Со многими переругался»

Продюсер Юрий Аксюта вспомнил в YouTube-беседе с Яной Чуриковой, что предложил рэперу Егору Криду выступить в качестве наставника на проекте «Голос.Дети» из-за его популярности среди молодежи.

«И дальше началось самое интересное: он очень непростой человек. По-моему, он со многими переругался. Но у нас с ним есть полное взаимопонимание», — поделился Аксюта.

Продюсер рассказал, что пытался сглаживать все конфликты с Кридом на «Голосе»: он возвращал артиста обратно на репетиции после ссор и разрешал другие подобные ситуации.

«Чего в этой истории только не было! Потому что он непростой человек, но при этом талантливый», — раскрыл Аксюта.

Егор Крид был наставником шоу «Голос. Дети» с восьмого сезона телепроекта. Его подопечная Елизавета Трофимова заняла второе место, но уже через год Аделия Загребина из команды Крида стала победительницей проекта.

В марте 2024 года Крид признавался, что больше не хочет быть наставником вокального проекта. Он сообщал, что его путь на шоу подошел к концу и он сделал там «все возможное и невозможное».

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