Егор Крид признался, что больше не хочет быть наставником «Голоса»: «Мой путь закончен»

Рэпер Егор Крид заявил, что больше не хочет быть наставником вокального проекта «Голос. Дети». Об этом пишет kp.ru.

«Я думаю, ребят, мой путь на «Голосе» уже закончен. Если быть честным, наверное, объективным, то мой путь на проекте подошел к концу. Я сделал там все возможное и невозможное», — отметил Крид.

Егор Крид был наставником шоу «Голос. Дети» с восьмого сезона телепроекта. Его подопечная Елизавета Трофимова заняла второе место, но уже через год Аделия Загребина из команды Крида стала победительницей проекта. В следующем сезоне музыкант также забрал призовое место благодаря Веронике Сыромле, которая уступила лишь в финале.

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