Врач Бедроса Киркорова заявил, что певцу поставили неверный диагноз

Врач Бедроса Киркорова Александр Новоселов рассказал на шоу «Звезды сошлись», что лечил народного артиста России с помощью нетрадиционной медицины незадолго до кончины.

По словам Новоселова, в больнице Киркорову диагностировали цирроз печени, которого «на самом деле у него не было». Лечащий врач признался, что помогал артисту оправиться от внутрибольничной пневмонии.

«Оздоравливал БАДами. Он ко мне пришел на ходунках, а когда я его пролечил, он передвигался без ходунков уже», — поделился врач.

С методами Новоселова в свою очередь не согласились другие специалисты, которые пришли на шоу «Звезды сошлись». Телеведущая Алла Данько также выразила мнение, что лечение нетрадиционной медициной может принести вред — особенно, когда речь идет о здоровье 90-летнего человека.

Домработница семьи Киркоровых Людмила Дороднова поделилась на шоу, что Бедрос Киркоров «был в своем уме до последних дней». Она призналась, что наследник артиста Филипп Киркоров тяжело переживал проблемы со здоровьем у отца — он осунулся и похудел.

«Говорят, что Филипп мало внимания уделял Бедросу. А я могу сказать, что он часто брал отца с собой на гастроли. Благодаря Филиппу Бедрос прожил долгую жизнь», — добавила крестная мать Филиппа Киркорова Ольга Новожилова.

18 марта не стало Бедроса Киркорова. В конце декабря 2024 года СМИ сообщали, что Киркоров-старший попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили признался, что мог не дожить до операции.