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Боярский назвал условие выхода российского кино в мировой прокат

Актер Боярский: российское кино выйдет в мировой прокат, если главными в фильмах будут актеры
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РИА Новости

Актер Михаил Боярский назвал условие выхода российского кино в мировой прокат. Об этом народный артист РСФСР побеседовал с ТАСС.

По его мнению, для этого нужны «хорошие фильмы», главными в которых будут актеры.

Боярский заявил, что был воспитан на актерской игре Чарли Чаплина, Аркадия Райкина, Михаила Жванецкого.

«Весь кинематографический юмор сводится к этим людям, к Андрею Миронову. В кинематографе во главе должен быть именно актер, а если это не так, то фильм мне неинтересен», — отрезал Боярский.

Также Боярский оценил выдвижение российского актера Юры Борисова на премию американской киноакадемии «Оскар».

«Выдвижение любого артиста на «Оскар» от нашей страны вызывает у меня чувство неподдельной радости, желаю ему удачи. Сейчас он не получил, получит в следующий раз», — порадовался за коллегу 75-летний Боярский.

Ранее Юлия Снигирь заявила о разрушительном влиянии наград на артистов.

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