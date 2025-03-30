Друг побывал в палате Паши Техника и заявил, что рэпер отравился сосисками

Пианист Лука Сафронов, который побывал в палате у госпитализированного в Таиланде рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), заявил Mash, что музыкант мог отравиться сосисками.

Сафронов не объяснил, почему у него возникла такая версия. Пианист уточнил, что артист находится в «очень плохом» состоянии, остается в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом у больницы собралось много российских туристов, которые поддерживают Пашу Техника.

27 марта рэпер попал в больницу в Таиланде и до сих пор остается в «стабильно плохом» состоянии. По словам бывшей жены, у него полностью поражены легкие, проблемы с сердцем и почками, однако мозг не пострадал. Врачи при этом предупреждают о высоком риске летального исхода. Техник попал в больницу, предположительно, из-за передозировки запрещенными веществами. При этом друзья утверждают, что его мог отравить неизвестный фанат.

Ранее в Екатеринбурге задержали менеджера Паши Техника.