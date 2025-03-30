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Дана Борисова объяснила, почему разрешила дочери сделать ринопластику

Телеведущая Борисова разрешила дочери сделать ринопластику из-за корейской культуры
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babayanplastic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская телеведущая Дана Борисова объяснила, почему разрешила несовершеннолетней дочери Полине сделать пластику носа. Об этом она рассказала в беседе с НТВ.

По ее словам, 17-летняя Полина увлечена южнокорейской культурой, а в Южной Корее якобы «каждый третий делает пластику».

«И каждому третьему подростку на совершеннолетие дарят пластическую операцию», — говорит Борисова.

Также, добавила телеведущая, в юном возрасте девушке проще будет восстановиться после хирургического вмешательства.

Фото Полины после операции появились накануне в социальных сетях хирурга Гайка Бабаяна.

В 2024 году Полина сделала «углы Джоли» у косметолога. Борисова рассказывала, что сама отвела 17-летнюю дочь к своему знакомому специалисту. По словам знаменитости, ее дочь преобразили с помощью филлеров, без хирургического вмешательства.

Также в 2024 году дочь Борисовой призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков по совету матери. Девушка почти месяц колола «Оземпик», и ее тошнило от еды. По словам дочери знаменитости, она прекратила это делать, осознав возможные последствия.

Ранее Наталья Штурм пожаловалась на отвратительный отдых в Шанхае.

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