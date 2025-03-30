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«Еды нет»: Наталья Штурм пожаловалась на отвратительный отдых в Шанхае

Певица Штурм осталась недовольна отелем и едой в Шанхае
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nataliashturm/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наталья Штурм пожаловалась на «отвратительный», на ее взгляд, отдых в китайском Шанхае. Своими впечатлениями 58-летняя артистка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Штурм, работники отеля не верили, что она оплатила проживание, даже когда певица показала счет.

«Они говорят: «А ничего не знаем, давайте платите снова. Двойной счетчик сняли за отель. Чисто аферисты. Еще Wi-Fi не работает. Я впервые встречаюсь с таким отвратительным отелем», — пишет звезда.

Штурм добавила, что не смогла найти устраивающую ее еду на центральной улице города, поскольку не увидела ни кафе, ни ресторанов.

«Есть какие-то уличные, там в котлах что-то варят, а еды нет как таковой. То есть мне есть нечего, я голодная сейчас», — говорит Штурм.

Накануне Штурм побывала в Макао, где у нее произошел сильный приступ аллергии. Певица списала это на употребление блюда из ядовитой рыбы фугу.

Ранее Наталью Штурм сравнили с Бритни Спирс.

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