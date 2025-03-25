Наталья Штурм пожаловалась на аллергию в Макао: «Сглазили»

Певица Наталья Штурм сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее начался «жуткий» приступ аллергии.

Штурм предположила, что приступ мог случиться из-за рыбы фугу, которую она, возможно, недавно съела. У артистки чешутся гортань, ладони и все тело. Она сильно опухла. Певица спросила совет у поклонников-врачей.

«Я опухла. Это еще я фильтры подключила. Смотреть невозможно. Вы меня сглазили. Как обычно. Ладно, когда мужика сглазили, но когда плохо себя чувствую – это совсем не годится. Что делать?» — рассказала артистка.

На данный момент Наталья Штурм находится на отдыхе в специальном административном районе Китайской Народной Республики Макао. Певица публиковала фото из отеля.

В мае 2024-го Штурм сообщила, что у нее появились новообразования на животе. Некие шишки на животе певицы появились после липосакции. Однако сама артистка не считает, что новообразования связаны с пластикой. Она объяснила, что некоторое время после липосакции все было «замечательно».

Хирург Аминат Кибишева считает, что новообразования артистки возникли в результате некроза после липосакции. Специалистка уверила, что шишки не представляют серьезной угрозы ее здоровью.

Ранее актер из фильма «Сволочи» попал в реанимацию.