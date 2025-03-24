Наталью Штурм сравнили с Бритни Спирс

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с ОСН, что не понимает, почему певица Наталья Штурм публикует в соцсетях откровенные ролики.

Дворцов предположил, что Штурм не хватает славы и востребованности. Он считает, что артистка сама себя унижает такими роликами. Он отметил, что Наталья – хорошая артистка. Продюсер назвал певицу талантливой, яркой и сексуальной женщиной. По мнению шоумена, певицу не красит то, что она выходит в свет в почти обнаженном виде.

Как утверждает Дворцов, сейчас Россия нуждается в патриотизме и хороших «настоящих» песнях.

«Наташа — замечательный человек, прекрасная женщина, но былая слава, скорее всего, прошла, и, конечно, она ее пытается вернуть, и все никак не получается. Искренне жаль, что она пошла путем Бритни Спирс, которая записывает странные ролики в нетрезвом виде», — отметил продюсер.

58-летняя Наталья Штурм часто публикует снимки в откровенных нарядах и бикини. К примеру, в сентябре 2024 года артистка продемонстрировала фигуру и раскрыла свой вес. На тот момент она весила 52,2 килограмма при росте 170 сантиметров.

Ранее Наталья Штурм раскритиковала Боню в коротких шортах.