Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певец Хабиб сообщил об экстренной посадке самолета: «Все могло быть и хуже»

Певец Хабиб сообщил, что его самолет экстренно посадили в Саратове
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Хабиб Шарипов сообщил в Telegram-канале, что самолет, в котором он летел, экстренно посадили.

Шарипов рассказал, что самолет вернулся в саратовский аэропорт из-за сообщения о разгерметизации. Пострадавших нет.

«Все могло быть и хуже. Хорошо, что вернулись вовремя!» — заявил артист.

Хабиб стал наиболее известен в 2020 году после выпуска песни «Ягода малинка». В октябре 2023 года Хабиб принял участие в трибьют-концерте, посвященном Юрию Шатунову с его песней «Не бойся».

В июле 2024-го Хабиб помог нескольким детям на своем концерте в Тынде, посвященном 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

Хабиб опубликовал несколько видеороликов с концерта. На одном из них видно, как артист стоял на сцене с маленькой девочкой и пел песню мамонтенка из популярного советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Исполнитель резюмировал произошедшее словами: «Надо детей всегда держать рядышком с собой на таких масштабных концертах».

Ранее Инстасамка захотела купить футбольный клуб за 300 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами