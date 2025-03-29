Певец Хабиб сообщил об экстренной посадке самолета: «Все могло быть и хуже»

Певец Хабиб сообщил, что его самолет экстренно посадили в Саратове

Певец Хабиб Шарипов сообщил в Telegram-канале, что самолет, в котором он летел, экстренно посадили.

Шарипов рассказал, что самолет вернулся в саратовский аэропорт из-за сообщения о разгерметизации. Пострадавших нет.

«Все могло быть и хуже. Хорошо, что вернулись вовремя!» — заявил артист.

Хабиб стал наиболее известен в 2020 году после выпуска песни «Ягода малинка». В октябре 2023 года Хабиб принял участие в трибьют-концерте, посвященном Юрию Шатунову с его песней «Не бойся».

В июле 2024-го Хабиб помог нескольким детям на своем концерте в Тынде, посвященном 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

Хабиб опубликовал несколько видеороликов с концерта. На одном из них видно, как артист стоял на сцене с маленькой девочкой и пел песню мамонтенка из популярного советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Исполнитель резюмировал произошедшее словами: «Надо детей всегда держать рядышком с собой на таких масштабных концертах».

Ранее Инстасамка захотела купить футбольный клуб за 300 млн рублей.