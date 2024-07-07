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Хабиб помог детям найти родителей на концерте

Певец Хабиб помог детям, потерявшим родителей на концерте

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Порт Амур - экстрим/YouTube

Певец Хабиб помог нескольким детям на своем концерте в Тынде, посвященном 50-летию Байкало-Амурской магистрали. Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

«Сразу прошу, чтобы потеряшек вели ко мне, со сцены легче найти и быстрее. Тут все нашлись, слава Богу», — написал Хабиб.

Он опубликовал несколько видеороликов с концерта. На одном из них видно, как Хабиб стоял на сцене с маленькой девочкой и пел песню мамонтенка из популярного советского мультфильма «Мама для мамонтенка». Исполнитель резюмировал произошедшее словами: «Надо детей всегда держать рядышком с собой на таких масштабных концертах».

В начале июня Джастин Тимберлейк прервал концерт, чтобы помочь фанату. Певец извинился перед слушателями и указал на поклонника в пяти рядах от сцены, которому могла потребоваться помощь врачей. Сотрудники площадки помогли мужчине, он снова занял свое место, после чего концерт продолжился. Мероприятие проходило в Техасском университете в Остине (США).

Ранее Жуков подал в суд за права на фонограммы песен группы «Руки Вверх».

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