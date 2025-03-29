Солист «Руки Вверх!» передумал судиться с Костюшкиным

Певец Стас Костюшкин заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что конфликт с солистом «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым из-за трека «Капают слезки» исчерпан.

Костюшкин заявил, что СМИ сделали много шума из-за песни и недопонимания между ним и певцом. Он уверил, что все нормально.

«Мы поговорили с Серегой, мы давно дружим, поэтому я был на сто процентов уверен, что мы добьемся какого-то консенсуса и договоримся. Что и произошло. Серега, респект!» — заявил исполнитель.

В марте Жуков оказался недовольным тем, что Костюшкин перепел его хит «Капают слезки». Он направил досудебную претензию с просьбой удалить композицию со всех музыкальных площадок.

Костюшкин заявлял, что получал согласие на трек.

«Дело в том, что я был на премьере фильма «Руки вверх!». Проходя мимо, Серега был в толпе журналистов, я спросил: «Серега, я твой трек возьму в свой?» И он кивнул. Ну, мне так показалось. Там много народу было… Но он кивнул головой, реально, да! И я подумал, ну, значит, согласился, все», — вспомнил артист.

По словам Костюшкина, позже он не смог дозвониться до Жукова. Он сделал кавер, так как думал, что все обговорено.

Ранее Сергей Жуков рассказал, как поклонница пыталась его отравить.