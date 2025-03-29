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Дочь Волочковой отказалась пиариться за счет матери

Балерина Волочкова сообщила, что ее дочь против ее помощи в продвижении соцсетей
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с aif.ru, что не принимает участия в продвижении ее дочери Ариадны в социальных сетях.

По словам Волочковой, дочь категорически против ее помощи в раскрутке творчества. Девушка уверена, что должна развивать карьеру самостоятельно. Ариадна получает высшее образование, занимается дубляжом западных фильмов, а также преподает английский и французский язык.

«К тому же она обладает невероятным поэтическим даром — уже написала 250 стихов на разных языках. Представляю, какой сборник получится!» — поделилась балерина.

Волочкова призналась, что не знает, кто по профессии ее будущий зять Никита Григорян.

«Кажется, поет в каком-то католическом храме», — отметила артистка.

26 марта издание «КП-Петербург» сообщило, что у будущего зятя балерины Анастасии Волочковой обнаружили налоговые долги. По данным издания, у Григоряна есть долг перед ФНС в размере 17 тысяч 773 рубля. Также у предпринимателя есть два убыточных бизнеса, из которых Григорян на данный момент вышел.

Ранее Волочкова ответила наркологу, назвавшему ее алкоголичкой.

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