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Волочкова ответила наркологу, назвавшему ее алкоголичкой

Волочкова обрушилась с критикой на нарколога, назвавшего ее алкоголичкой
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Ирина Иорданова

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров заявил, что балерина Анастасия Волочкова страдает от серьезной алкогольной зависимости и отметил, что не смог ей помочь. Сама артистка в ответ обрушилась на него с критикой. В беседе с Общественной Службой Новостей она сообщила, что согласилась с ним только на интервью, после чего он сделал необоснованные выводы о ее состоянии.

«Этот господин упрашивал меня, чтобы я дала свое согласие на интервью. Я оказала ему большую честь, впустив в свой дом, на свою территорию. Мы очень мило побеседовали, и он сделал какие-то там умозаключения относительно меня? На каком основании?» — задалась балерина вопросом.

Она назвала ложью слова врача, заявив, что если бы он говорил правду, то она не смогла бы выходить на сцену и выступать, так как потеряла бы координацию. Целью обвинений Волочкова назвала попытку воспользоваться ее известностью и «похайпить» на ее имени, подчеркнув, что это «коварный и грязный путь к славе», который не доводит до добра.

Также балерина обвинила нарколога в непрофессионализме, отметив, что диагноз он ей поставил на основе слухов и сплетен, и подчеркнув, что никогда больше не вступит в диалог с врачом.

До этого Анастасия Волочкова призналась в личном блоге, что практически ничего не ест. По словам звезды, она ощущает легкость в теле, которая нужна ей для выступления перед зрителями. Она рассказала, что есть постный бульон с листвой утром и одно или два вареных яйца всмятку вечером.

Ранее Пригожин пообещал «дать фору» Волочковой своим шпагатом.

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