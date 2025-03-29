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В Санкт-Петербурге отменили мероприятие писателя, критиковавшего Путина

В Санкт-Петербурге отменили презентацию романа писателя Максима Кантора
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Игорь Руссак/РИА Новости

В Санкт-Петербурге отменили презентацию романа художника и писателя Максима Кантора «Сторож брата». Об этом сообщает издание «Абзац».

Мероприятие должно было пройти 29 марта в 19:30. Причина неизвестна. Однако известно, что в марте общественное движение «Зов народа» написало письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они заявили, что обеспокоены возвращением Кантора в Россию.

Активисты просили Бастрыкина проверить Кантора и его высказывания на публичное оправдание терроризма и призывание к экстремистской деятельности, а также установить источник финансирования писателя.

«Если подтвердится его связь с иностранными организациями, Кантор должен быть признан иностранным агентом, и вся его дальнейшая деятельность в России должна быть поставлена под строгий контроль», — заявил член совета движения «Зов народа» Руслан Шаламов.

Как утверждает издание, в 2022 году художник организовал в Люксембурге выставку «Изнасилование Европы», на которой раскритиковал президента России Владимира Путина.

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