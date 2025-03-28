Влад Соколовский отменил спектакль

Певец Влад Соколовский сообщил в Telegram-канале об отмене спектаклей «Убегая от тебя».

Постановки должны были пройти 1 апреля в Пензе, 2 апреля в Саратове и 3 апреля в Волгограде. По словам артиста, спектакли отменены по вине заказчика.

«Очень жалко, что так выходит, и я бы очень хотел, чтобы мы все-таки в ближайшее время добрались до нашего зрителя!» — отметил певец.

Влад Соколовский снялся в российской адаптации хитового турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Первая серия проекта вышла в феврале 2024 года.

Ремейк рассказывает историю отличницы Саши Гордеевой (Лиана Гриба), которая мечтала стать ландшафтным дизайнером, но вылетела из университета из-за аннулирования именной стипендии компанией бизнесмена Сергея Градского (Никита Волков).

В марте 2024-го Соколовский заявил, что зрители должны продолжить смотреть российскую адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь», так как в следующих сериях шоу способно увлечь внимание зрителя.

Соколовский добавил, что команда российского сериала не прогадала, выбрав на главную роль звезду «Трудных подростков» Никиту Волкова. Он отметил, что на эту роль прослушивались более 50 актеров, поэтому «выбор пал неслучайно».

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