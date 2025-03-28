Погребняк ответила на извинения Милонова на фоне угроз судом

Блогерша, экс-супруга футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк приняла извинения депутата Виталия Милонова после его подозрений в ее неадекватности. Она ответила Милонову в Telegram-канале.

Погребняк предлагала платить женам-домохозяйкам по 250 тысяч рублей в качестве поощрения за бытовую работу. Милонов же заявил, что «удивлен выбором некоторых российских спортсменов, которые женятся на неадекватных девушках с ненормальными запросами».

«Мария, извините, если я вас чем-то обидел, точно не хотел обижать. Не хочу судиться», — заявил Милонов после угроз судом со стороны блогерши.

Депутат сказал, что не полностью знаком с позицией Погребняк по вопросу выплат домохозяйкам, так как отвечал журналистам на основе неполных данных. Он назвал ее хорошей женщиной и многодетной матерью. Погребняк ответом осталась довольна.

«Благодарю за ваши искренние извинения. Ценю, что вы нашли возможность выразить это открыто», — написала она.

Накануне Милонов заявил, что турецкие сериалы напичканы идеологией.

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