«Приняли за мусор»: арт-объект с Shaman и Мизулиной демонтировали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге демонтировали сломанный арт-объект, посвященный певцу Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) и общественнице Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на мэрию города.

В администрации назвали идею интересной и творческой.

«Не исключено, что [инсталляция] поизносилась под влиянием атмосферных явлений или под влиянием человеческой деятельности, она же там была подвижная. А коммунальщики в силу своей нетерпимости к мусору сочли ее за такой и убрали», — предположили в мэрии.

Композиция, подтвердил источник, не была согласована с властями. В мэрии объяснили появление арт-объекта «желанием хайпануть» на волне обсуждения объявления об отношениях между певцом и общественницей.

Инсталляцию установили 13 марта. Арт-объект можно было двигать, чтобы знаменитости поцеловались. Над ним также есть подпись: «Любите. Создавайте семьи».

В марте Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

Ранее Shaman написал песню о разводе с женой.