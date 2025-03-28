«Была качка, как на корабле»: российская телеведущая — о землетрясении в Таиланде

Ведущая телеканала «Моя Планета» Анна Демьяна в комментарии «Газете.Ru» рассказала о том, как пережила произошедшее на территории Таиланда землетрясение. В момент случившегося она находилась в стране на съемках нового сезона проекта «Затерянная в Азии».

«Момент землетрясения застал меня на севере Таиланда, в городе Чиангмай. Мы вместе с сыном находились в одноэтажном здании, где было много людей. Мне показалось, что началась качка — как на море, когда находишься в каюте на корабле. Ощущение, будто вся земля под тобой шатается. Люди начали кричать, все выбежали, сын стал искать меня в толпе. Где-то через 10 минут произошел еще один толчок, очень сильный, закружилась голова. Люди не могли заправиться, встали аэропорты, отменились рейсы. При том, что это не Бангкок. Все напуганы, у кого-то случились панические атаки. Хорошо, что мы в этот момент находились не в многоэтажном здании, потому что мои друзья, которые были в торговых центрах и многоэтажках, рассказали о более ощутимых разрушениях», — поделилась телеведущая.

Она также рассказала, что в Чиангмае регулярно случаются землетрясения, поэтому дома здесь строятся специальным образом — в отличие от Бангкока:

«У многих возник вопрос, почему так вышло, что Чиангмай находится ближе к сейсмически активной зоне, но разрушения меньше. Микроземлетрясения здесь всегда случаются, однако мы их не чувствуем. А Бангкок, как считается, находится в более безопасной зоне, там здания строятся по-другому, конструкции иные. В Чиангмайе же, во-первых, меньше многоэтажных зданий, а во-вторых — они все специально возводятся так, чтобы противостоять разрушениям».

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Ранее появились кадры с места обрушения дома в Мьянме во время землетрясения.