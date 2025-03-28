Рэпер Lida оказался родственником Дмитрия Маликова

Певец Маликов заявил, что рэпер Lida — его двоюродный племянник

Народный артист России Дмитрий Маликов признался, что рэпер Lida является его двоюродным племянником. Об этом дуэт рассказал в новом выпуске шоу «Кстати» на VK Видео.

«Да, это мой двоюродный племянник. Но до дуэта об этом не знал. Познакомились случайно, и я предложил замутить фит», — сказал Маликов.

По словам 55-летнего артиста, он старается взаимодействовать с молодежью и расширять границы аудитории, поэтому и решил записать дуэт с родственником.

«Единственное, попросил: «Давай только без мата». И мне было приятно, что Коля откликнулся, предложил посочинять, поэкспериментировать. Это творчество», — говорит певец.

Маликов добавил, что дуэт с блогером Юрием Хованским его семилетний сын называет лучшей песней отца.

Накануне Маликов ответил на критику дуэтов с молодыми артистами, в частности, с 28-летним майнкрайфтером и начинающим певцом 5opka (Кирилл Баранов).

«Знаете, почему я иду к молодежи? Нет, не за хайпом. За развитием», — отметил артист.

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