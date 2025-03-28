Следствие попросило арестовать одного из фигурантов дела участника «Голоса»

СК попросил об аресте фигуранта дела певца Кадырова о хищении с «Пушкинских карт»

Следствие попросило арестовать второго фигуранта дела певца Эмиля Кадырова о хищении более 1 млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.

В отношении самого Кадырова и третьего фигуранта поступило ходатайство об избрании домашнего ареста.

В ближайшее время материалы будут рассмотрены.

28 марта СК попросил о мере пресечения для задержанного за махинации с «Пушкинской картой» Кадырова. СК РФ просит избрать Кадырову запрет определенных действий.

По данным Следственного комитета России, аферист привлек знакомого, работника киноконцертного зала «Эльдар». Они вдвоем подали заявку на платформу «PRO.Культура.РФ» для участия в программе «Пушкинская карта». Между организатором и концертной площадкой был заключен договор, один из подозреваемых должен был исполнить свои песни на этом мероприятии. Затем подельники искали в интернете подростков и молодых людей до 22 лет, у которых имелись «Пушкинские карты» с неистраченным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия. Таким образом был приобретен 321 билет. В общей сложности мошенники похитили более 1 млн рублей.

Эмиль Кадыров прославился благодаря участию в шоу «Голос» в 2015 году. Он был в команде Александра Градского и дошел до четвертьфинала. В 2017 году певец выступил в качестве наставника в проекте «Во весь голос», а в 2018-м стал обладателем приза конкурса «Новая волна». Сейчас артист является солистом Театра Александра Градского «Градский Холл».

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