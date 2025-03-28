«Провинился»: в Екатеринбурге разрушили инсталляцию Мизулиной и Shaman

Блогер Алексей Шахов сообщил в Telegram-канале, что в Екатеринбурге сломали инсталляцию Екатерины Мизулиной и Shaman.

«На колени, Шаман! Провинился, видимо. Или просто не выдержал и ушел. В любом случае, его можно взять на ручки и сфоткать на фоне Храма-на-Крови, например», — заявил блогер.

Инсталляцию установили 13 марта. Она посвящена главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и певцу Shaman (Ярославу Дронову). Арт-объект можно было двигать, чтобы знаменитости поцеловались. Над ним также есть подпись: «Любите. Создавайте семьи».

В марте Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

«Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?» — спросил Shaman.

Мизулина ответила «да». После артист поцеловал возлюбленную, а затем начал петь: «Я тебя искал долго, падал столько раз больно...»

Ранее SHAMAN написал песню о разводе с женой.