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В «Современнике» ждут возвращения Михаила Ефремова

Сотрудница «Современника» Лиштванова: в театре ждут возвращения Ефремова
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Евгений Биятов/РИА Новости

Главный администратор «Современника» Галина Лиштванова заявила в беседе с NEWS.ru, что в театре радуются новости об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова.

Лиштванова назвала Ефремова добрым и порядочным человеком. Она заявила, что ждет возвращения артиста в театр.

«Все истинные «современниковцы» ликуют, что ты скоро окажешься среди нас! Твоя ситуация показала, кто есть кто в театре, который по праву должен возглавить ты, как разносторонне творческий, талантливый человек, как сын Олега Николаевича, который основал «Современник», — заявила сотрудница театра.

27 марта артист МХАТа Николай Сахаров рассказал, что Михаил Ефремов до скандального ДТП мог стать преемником художественного руководителя «Современника» Галины Волчек.

24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО. Его выпустят 9 апреля.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее Михаилу Ефремову предложили работу на швейной фабрике.

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