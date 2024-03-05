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Соколовский заступился за русскую версию сериала «Постучись в мою дверь»

Певец Соколовский призвал продолжить смотреть адаптацию «Постучись в мою дверь»

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«Медиаслово»/АО «Газпром-Медиа Холдинг»/Okko

Певец Влад Соколовский заявил, что зрители должны продолжить смотреть российскую адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь», так как в следующих сериях шоу способно увлечь внимание зрителя. Его слова передает «Пятый канал».

«Вспоминая эмоции людей после просмотра первых эпизодов оригинального сериала, то главные герои бесили людей. А потом, когда у них раскрылись чувства, все стали умиляться», — заявил исполнитель.

Соколовский добавил, что команда российского сериала не прогадала, выбрав на главную роль звезду «Трудных подростков» Никиту Волкова. Он отметил, что на эту роль прослушивались более 50 актеров, поэтому «выбор пал неслучайно».

В феврале вышла первая серия российской адаптации хитового турецкого ромкома «Постучись в мою дверь». Ремейк рассказывает историю отличницы Саши Гордеевой (Лиана Гриба), которая мечтала стать ландшафтным дизайнером, но вылетела из университета из-за аннулирования именной стипендии компанией бизнесмена Сергея Градского (Никита Волков).

О том, чем оригинальный сериал отличается от российской версии — читайте в материала «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица снимет кроссовер «Преступления и наказания» в Петербурге.

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