Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении Светланы Шпигель, бывшей жены певца Николая Баскова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Начальная процедура будет проходить в форме реструктуризации ее задолженности. По данным источника, заявление о банкротстве подал конкурсный управляющий обанкротившейся фармкомпании «Биотэк» ее отца Бориса Шпигеля. Суды трех инстанций ранее обязали Светлану Шпигель вернуть компании около 67 миллионов рублей.

В прошлом году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По данным следствия, в период с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля деньги и швейцарские часы на сумму более 30 млн рублей. За это Белозерцев обеспечивал заключение госконтрактов с его компанией. 5 ноября суд освободил Шпигеля от наказания по делу о взятке по состоянию здоровья. Об освобождении экс-сенатора ходатайствовала прокуратура.

Ранее освобождение экс-сенатора Шпигеля, осужденного за дачу взятки, признали законным.