Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пашу Техника оштрафовали за треки про наркотики

Рэпера Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей за композиции о наркотических веществах

close
Телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Фрунзенский районный суд Владимира признал рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) виновным в пропаганде наркотических средств. Об этом говорится на странице суда «ВКонтакте».

Суд установил, что Паша Техник разместил на сервисе Яндекс.Музыка треки об употреблении и сбыте или приобретении наркотиков.

«Композиции доступны в сети для свободного прослушивания и ознакомления с их текстом неограниченным числом лиц, то есть формируют у слушателей представления о вышеуказанных фактах, тем самым содержат признаки пропаганды наркотиков», — уточняется в решении суда.

В суде обратили внимание на то, что, согласно условиям пользования Яндекс.Музыки, музыканты сами несут ответственность за размещенные материалы.

Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Накануне Техник пообещал удалить нарушающие закон треки и заверил, что сам против употребления наркотиков. Видеозапись с этими словами была сделана в отделе полиции.

Летом 2023 года Техник проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами