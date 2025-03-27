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Comic Con & ИгроМир вернется в 2025 году после шести лет паузы

Фестиваль поп-культуры Comic Con & ИгроМир пройдет в декабре на новой площадке
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Фестиваль поп-культуры Comic Con & ИгроМир вернулся в 2025 году после шести лет паузы и объявил даты проведения. Об этом «Газете.Ru» рассказали организаторы конвента.

Мероприятие с громкими релизами из мира фильмов, сериалов и видеоигр, а также новинками настольных игр, развлекательной литературы, комиксов, аниме и манги пройдет в «Тимирязев Центре». Фестиваль продлится три дня — с 12 по 14 декабря.

Первые билеты можно будет купить в апреле, они появятся на Яндекс Афише и на официальном сайте.

Один зал в «Тимирязев Центре» займет ИгроМир, а второй — Comic Con. Единый билет дает доступ сразу на обе площадки, а также в кинозал.

По традиции в рамках фестиваля состоятся конкурс косплея и автограф-сессии со специальными гостями. На Аллее Авторов посетители и участники фестиваля смогут встретиться с создателями комиксов, художниками и писателями.

Выставка «ИгроМир» впервые прошла в 2006 году, с 2014 года совместно с ней стал проводиться Comic Con Russia. Оба фестиваля проходили в последний раз в 2019 году. В январе 2025 года товарные знаки «ИгроМир» и Comic Con приобрел Яндекс.

Накануне стало известно, что Надежда Бабкина проведет творческую встречу в рамках «Ночи театров».

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