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Бабкина проведет творческую встречу в рамках «Ночи театров»

Певица Надежда Бабкина проведет творческую встречу в рамках «Ночи театров» 27 марта
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Алексей Куденко/РИА Новости

Певица и художественная руководительница-директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина проведет творческую встречу 27 марта в рамках «Ночи театров». Об этом сообщает ТАСС.

Выступление Бабкиной состоится на Основной сцене Московского государственного академического театра «Русская песня». В формате диалога артистка расскажет о ключевых мероприятиях и проектах театра на 2025 год. Она расскажет о возрождении театрального капустника, грядущих гастролях по России, фестивалях и мастер-классах.

Бабкина отметила, что это время – уникальная возможность для нее пообщаться с народом. Артистка поделится, чем живет ее театр.

«Театр — искусство великое, многовековое. Это не просто сцена и декорации, это целый мир, в котором рождаются эмоции и оживают мечты», — рассказала народная артистка России.

В рамках «Ночи театров» также состоится 12-часовой марафон в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа». Он пройдет в ночь с 27 на 28 марта 2025 года. Актеры российских театров будут проводить спектакли, читки и концерты, а также мастер-классы.

Ранее Бастрыкин наградил Надежду Бабкину.

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