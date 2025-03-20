Фестиваль научного кино ФАНК покажет премьеры о тиграх и Вернере Херцоге

В Москве пройдет юбилейный Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба киносмотра.

Непосредственно в столице фестиваль пройдет уже в пятый раз. С 30 марта по 13 апреля зрителям представят 10 картин, шесть из которых будут премьерными, три из них — зарубежными.

«Каждый фильм покажет тонкие грани научной работы и представит труд ученых и исследователей как увлекательное приключение в мир гипотез и доказательств. А после показов обсудить важные темы можно будет с режиссерами, учеными и героями кинокартин», — обещают организаторы.

Впервые на большом экране в России покажут фильм «Дом тигра» Алексея Кобылкова (история бывших сотрудников цирка Дмитрия и Яны Ким, которые придумали ветеринарную клинику для хищников), картину «Россия — пути времени» Алексея Головкова об исследователях истории российской фауны со времен морских монстров и динозавров, документальную биографию «Экспириенс» режиссера Натальи Урмацких (о бывшем поваре из Санкт-Петербурга, который уже 12 лет работает медицинским добровольцем, тестируя лекарства и вакцины).

В рамках фестиваля состоится российская премьера швейцарского фильма «Blame / Вирус лжи» об исследователях атипичной пневмонии 2003 года и о том, как и почему они вновь стали знаковыми экспертами в период кризиса COVID-19.

Также будет показана работа Александра Маркова «Гидроэлектросчастье» (Франция) о любви биолога Веры и инженера-гидростроителя Вадима, который строит Асуанскую ГЭС в Египте. Зрителю представят экспериментальный фильм «О герое / About a Hero» (Дания), сценарий для которого придумал искусственный интеллект — в нем режиссер и писатель Вернер Херцог будет расследовать загадочное преступление на фоне реальных интервью художников, философов и ученых об авторской уникальности в эпоху ИИ.

Кроме этого, запланированы московские премьеры фильма Ольги Домовцевой «Как совершить научное открытие» (путешествие по лабораториям великих ученых-первооткрывателей) и байопик Илоны Вашкелите «Визионер из Артюшкино» о фермере-философе Ринальдо Маллямове, возрождающем Арктику, делая непригодные для земледелия участки почвы плодородными.

В программу включены и фильмы об искусстве астрофотографии и инструментах для нее в Малой обсерватории Московского планетария (Олег Гаврилин, «Астрофотография. Сквозь пространство и время») и человеческих эмоциях, проявляющихся в ситуациях жизненного кризиса (Никас Котич, «Налог на спасение»).

За годы проведения, отмечают организаторы, кинофестиваль ФАНК стал важной площадкой для диалога ученых и кинематографистов, создал почву для взращивания талантливых документалистов, запустил масштабный проект «Дни научного кино» и внес заметный вклад в популяризацию научных фильмов.

Проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ на площадке КАРО.Арт. Подробная программа и расписание кинопоказов опубликованы на сайте

Ранее VK Fest 2025 объявил хедлайнеров и лайнап.