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Роман Мадянов — младший рассказал, какой совет успел дать ему отец

Роман Мадянов — младший признался, что его отец знал секрет успеха
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«РЕН ТВ»

Заслуженный артист России Роман Мадянов знал секрет успеха и делился им со своим сыном, Романом Мадяновым — младшим. Об этом наследник артиста рассказал «Пятому каналу» на вручении премии «Ника».

«Однажды папа сказал мне: «Чтобы достичь чего-то в этой жизни, ты должен бить в одну точку», — поделился сын артиста.

По его словам, его отец на протяжении всей своей жизни старался следовать этому совету. Мадянов-младший уточнил, что для него «точкой для битья» было актерское мастерство, в котором он достиг успеха.

Актера не стало утром 25 сентября в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Telegram-канал Mash сообщал, что ему должны были назначить новое лечение, но не успели. По данным канала, врачи собирались провести онкологический консилиум, чтобы обсудить новую тактику лечения 62-летнего актера, страдавшего от рака легких. Кроме того, добавляет Mash, медики планировали госпитализацию для очередного курса химиотерапии.

Роман Мадянов до 2023 года служил в театре Маяковского до 23 года, на его счету два десятка театральных ролей, он четырехкратный лауреат премии «Ника».

Ранее сообщалось, что актеры Мадянов и Добровольская получили премию «Ника».

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