Актеры Мадянов и Добровольская получили премию «Ника» посмертно

Мадянов и Добровольская получили премию «Ника» за роли второго плана посмертно

Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию «Ника» за роли второго плана посмертно. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что церемония награждения премии состоялась в московском театре «Маска».

Сын Мадянова Роман получил приз за своего отца. Он выразил благодарность киноакадемии и зрителям, а также подчеркнул, что его отец был бы очень рад увидеть, что получил еще одну премию «Ника».

Мадянова не стало 25 сентября из-за рака легких. Ему диагностировали болезнь в 2020 году, а прогрессировать опухоль начала прошлой весной.

В тот же день общественники движения «Ветераны России» обратились в министерство культуры с просьбой дать Мадянову звание народного артиста посмертно. В документе они указали на вклад актера в развитие театрального и киноискусства.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил о кончине народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.

Ранее Добровольская позаботилась о наследстве для детей перед кончиной.