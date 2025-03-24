Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актеры Мадянов и Добровольская получили премию «Ника» посмертно

Мадянов и Добровольская получили премию «Ника» за роли второго плана посмертно
close
Пресс-служба «Нон-Стоп Продакшн»/РИА Новости

Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию «Ника» за роли второго плана посмертно. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что церемония награждения премии состоялась в московском театре «Маска».

Сын Мадянова Роман получил приз за своего отца. Он выразил благодарность киноакадемии и зрителям, а также подчеркнул, что его отец был бы очень рад увидеть, что получил еще одну премию «Ника».

Мадянова не стало 25 сентября из-за рака легких. Ему диагностировали болезнь в 2020 году, а прогрессировать опухоль начала прошлой весной.

В тот же день общественники движения «Ветераны России» обратились в министерство культуры с просьбой дать Мадянову звание народного артиста посмертно. В документе они указали на вклад актера в развитие театрального и киноискусства.

10 января МХТ имени А.П. Чехова сообщил о кончине народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.

Ранее Добровольская позаботилась о наследстве для детей перед кончиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами