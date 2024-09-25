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Роману Мадянову должны были назначить новое лечение

Актер Мадянов не успел пройти очередной курс химиотерапии

Заслуженному артисту России Роману Мадянову должны были назначить новое лечение, но не успели. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, врачи собирались провести онкологический консилиум, чтобы обсудить новую тактику лечения 62-летнего актера, страдавшего от рака легких.

Кроме того, добавляет Mash, медики планировали госпитализацию для очередного курса химиотерапии.

Актера не стало утром 25 сентября в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Роман Мадянов до 2023 года служил в театре Маяковского до 23 года, на его счету два десятка театральных ролей, он четырехкратный лауреат премии «Ника».

Кинозрителю актер известен по съемкам в фильмах и сериалах «Левиафан», «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее общественники попросили дать Роману Мадянову звание народного артиста.

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