Полную галерею можно посмотреть в отдельном репортаже

Заслуженному артисту России Роману Мадянову должны были назначить новое лечение, но не успели. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, врачи собирались провести онкологический консилиум, чтобы обсудить новую тактику лечения 62-летнего актера, страдавшего от рака легких.

Кроме того, добавляет Mash, медики планировали госпитализацию для очередного курса химиотерапии.

Актера не стало утром 25 сентября в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Роман Мадянов до 2023 года служил в театре Маяковского до 23 года, на его счету два десятка театральных ролей, он четырехкратный лауреат премии «Ника».

Кинозрителю актер известен по съемкам в фильмах и сериалах «Левиафан», «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее общественники попросили дать Роману Мадянову звание народного артиста.