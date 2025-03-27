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Двойник Путина выпустит новую детскую передачу

Двойник Путина актер Грачев снимет передачу со звездами и детьми
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«Первый канал»

Двойник президента России Владимира Путина, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев выпустит новую детскую передачу. Об этом он рассказал в беседе с Aif.ru.

Артист заявил, что его продюсерская компания производит фильмы и сериалы для детей и взрослых — в 2022–2023 годах он выпускал сериал «ШКЛТ».

«Сейчас работаем над более телевизионной версией, скажем так, это будет больше в формате Late night show для детей. Скорее всего, выйдет на платформе, но не могу сказать на какой. В ней будут участниками исключительно дети», — пояснил он.

К героям программы будут приходить пообщаться звезды.

Также Грачев рассказал, что Джуд Лоу должен справиться со своей ролью президента России в кинокартине «Кремлевский волшебник».

«Я уверен, что у него получится, как у великолепного актера. Понятно, что и гримеры поработают великолепно, и сам актер потрясающе сыграет», — не сомневается актер.

Фильм «Кремлевский волшебник» снимут по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи.

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