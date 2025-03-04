Пропавший организатор сорвал концерты Ирины Дубцовой

Концерты певицы Ирины Дубцовой в Сибири сорвались из-за пропавшего организатора. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Запланированные шоу отменены в Искитиме, Юрге и Ленске. Пропажу организатора команда артистки обнаружила после концерта в Мирном.

«Отмена концертов произошла по причине исчезновения наших денег и одного из организаторов. Мы пока не можем даже вылететь в Москву из Мирного. В Ленске не выполнены условия технического райдера и всего остального, проще говоря, нет оборудования, на котором мы можем провести концерт», — объяснила звезда.

По словам певицы, ее команде не купили даже обратные билеты для артистки и сопровождения.

«Прежде чем обвинять артиста и его команду, подумайте, сколько раз мы выходим на сцену с температурой, без сна, после длительных перелетов и переездов, часто в туре даже не останавливаясь в отелях между концертами, сразу выезжаем в следующий город поездами по 12–16 часов минимум, потом машинами и автобусами по трассе по 3–7 часов», — отметила Дубцова, подчеркнув, что согласна на такую жизнь, если выполняются все условия договора.

Артистка отметила, что однажды в подобной ситуации за свой счет дала концерт в Крыму, однако в данный момент это невозможно по причине отсутствия оборудования.

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