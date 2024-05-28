Помощник Носкова рассказал о самочувствии певца после выписки

Помощник Николая Носкова Ильфат сообщил в беседе с iz.ru, что народный артист России чувствует себя в порядке после выписки.

Помощник Носкова заявил, что с певцом «все отлично». По его словам, артист проведет все концерты, запланированные в июле. Гастроли начнутся с Краснодара.

«Хорошо себя чувствует, учитывая его положение», — отметил Ильфат.

Семь лет назад Николай Носков перенес инсульт, с последствиями которого борется и сейчас. 3 мая он был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Перед вызовом певец жаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Жена Николая Носкова Марина подтвердила, что артисту диагностировали пневмонию. Супруга артиста назвала заболевание странным, так как оно проходило бессимптомно.

20 мая 112 сообщил, что Носков повторно заболел пневмонией после госпитализации. Артиста поместили в больницу с осложнениями после перенесенного инсульта, оказали помощь, однако в медицинском учреждении у него развилось заболевание. Врачи оценивали состояние Носкова как средней степени тяжести.

Ранее Марина Хлебникова обратилась к врачам из-за страха онеметь.