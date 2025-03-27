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В сети появился трейлер фильма, во время которого выстрелили в оператора

Вышел трейлер скандального вестерна Rust с Алеком Болдуином
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alecbaldwininsta/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Вышел первый трейлер вестерна Алека Болдуина Rust («Ржавчина»), печально известного благодаря трагическим событиям, произошедшим на съемочной площадке. Об этом сообщает Variety.

Действие картины будет происходить в 1880-е годы в Канзасе. Главный герой — Харланд Раст — преступник, который пытается спасти своего внука от маршала США и охотников за головами.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено.

Дело Болдуина было прекращено в июле 2024 года, причиной тому послужило сокрытие обвинением улик. В полиции зарегистрировали боеприпасы под иным номером дела, чем дело «Ржавчины». И таким образом, адвокаты Болдуина не имели доступа к этим уликам.

В феврале Алек Болдуин жаловался, что у него развилось психическое расстройство после трагедии на съемках.

Ранее экс-жена Алека Болдуина рассказала, как относится к актеру после трагедии на съемках «Ржавчины».

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