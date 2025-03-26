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Матвиенко заработал на лейбле 45 млн рублей

«КП»: прибыль лейбла композитора Игоря Матвиенко выросла до 45 млн рублей
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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко заработал 45 миллионов рублей на своем лейбле. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, фирма ООО «Мэйнстрим продакшн» получила выручку 69 миллионов рублей за 2024 год. Это на 21 миллион рублей больше по сравнению с прошлым годом. Прибыль же выросла с 35 миллионов рублей до 45 миллионов рублей.

Компания ООО «Мэйнстрим продакшн» занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Лейблу принадлежат авторские права на бренды Виктория Дайнеко, группы «Фабрика» и «Корни».

В сентябре 2024 года Матвиенко заявил, что нейросети в будущем смогут заменить специалистов, которые делают музыку. По его мнению, это положительный момент, потому что человеческие ресурсы в этом деле «зашли в тупик». Из-за этого в индустрии выходят «одинаковые, неинтересные» песни, отметил Матвиенко. Он считает, что при этом искусственный интеллект не создаст большой хит или глубокое произведение.

Ранее Матвиенко рассказал, как играл в опере со сломанными ребрами.

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