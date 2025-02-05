«Я ужасный Чайковский»: Игорь Матвиенко разочаровался в своем дебюте в кино

Композитор Матвиенко волновался на съемках в роли Чайковского в сериале «Плевако»

Композитор Игорь Матвиенко рассказал о своей роли композитора Петра Чайковского в сериале Анны Матисон «Плевако». Его цитируют «Известия».

По словам Матвиенко, он договорился с продюсером и исполнителем главной роли в сериале Сергеем Безруковым об обмене — Безруков спел в конкурсе «АвторА!», в котором Матвиенко дает шанс начинающим авторам, а композитор сыграл в «Плевако».

По сюжету супруга адвоката Плевако Мария (Мария Смольникова) договаривается с Чайковским, чтобы тот прослушал сына-пианиста.

«Я ужасный Чайковский. Я вообще не Петр Ильич. По характеру я, скорее, Мусоргский», — сказал Матвиенко, пошутив, что не выпил столько, сколько Мусоргский.

Матвиенко заявил, что очень волновался на съемках, но Смольникова помогла ему. Сериал он так и не смотрел и в своем дебюте разочаровался.

«Ну, не мое это, кино. Никогда больше», — заявил Матвиенко.

Накануне на сервисе Premier начался показ юридической драмы «Плевако» по мотивам биографии талантливого адвоката Федора Плевако, за которым в Российской империи закрепилась слава «московского златоуста». В сериале, созданном при поддержке Института развития интернета, героя назвали Николаем Федоровичем.

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