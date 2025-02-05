Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я ужасный Чайковский»: Игорь Матвиенко разочаровался в своем дебюте в кино

Композитор Матвиенко волновался на съемках в роли Чайковского в сериале «Плевако»
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Композитор Игорь Матвиенко рассказал о своей роли композитора Петра Чайковского в сериале Анны Матисон «Плевако». Его цитируют «Известия».

По словам Матвиенко, он договорился с продюсером и исполнителем главной роли в сериале Сергеем Безруковым об обмене — Безруков спел в конкурсе «АвторА!», в котором Матвиенко дает шанс начинающим авторам, а композитор сыграл в «Плевако».

По сюжету супруга адвоката Плевако Мария (Мария Смольникова) договаривается с Чайковским, чтобы тот прослушал сына-пианиста.

«Я ужасный Чайковский. Я вообще не Петр Ильич. По характеру я, скорее, Мусоргский», — сказал Матвиенко, пошутив, что не выпил столько, сколько Мусоргский.

Матвиенко заявил, что очень волновался на съемках, но Смольникова помогла ему. Сериал он так и не смотрел и в своем дебюте разочаровался.

«Ну, не мое это, кино. Никогда больше», — заявил Матвиенко.

Накануне на сервисе Premier начался показ юридической драмы «Плевако» по мотивам биографии талантливого адвоката Федора Плевако, за которым в Российской империи закрепилась слава «московского златоуста». В сериале, созданном при поддержке Института развития интернета, героя назвали Николаем Федоровичем.

Ранее актриса Брук Шилдс присоединилась к TikTok-тренду о травмах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами