Жуков о совместной песне с OG Buda: «Так песни «Руки Вверх!» еще не испохабливали»

Певец Сергей Жуков признался в беседе с daily.afisha.ru, что хотел сделать совместную песню с OG Buda (Григорий Ляхов) для трибьют-альбома «Руки Вверх!».

По словам Жукова, после предложения сотрудничества OG Buda «загорелся» идеей и пригласил его с сыном к себе в гости. Он напоил артиста чаем и показал свою студию. Как отметил солист «Руки Вверх!» встреча прошла душевно. Однако его очень удивила откровенная аранжировка Ляхова на его композиции.

«Когда Гриша включил песню, я сидел с такими же эмоциями, как в детстве с «Сектором Газа». Музыка может быть жесткой, а может — очень жесткой. И там была вариация на «18 мне уже» — это как девочке рассказать пошлый анекдот. Было очень прикольно, аранжировка крутейшая, можно сказать, так песни «Руки Вверх!» еще не испохабливали, OG Buda все сделал классно», — поделился исполнитель.

Жуков пояснил, что отказался от сотрудничества, так как подобная аранжировка не подходила в трибьют-альбом. При этом он похвалил OG Buda, назвав его профессионалом и большим музыкантом.

Ранее суд отложил заседание по искам Жукова о правах на песни «Руки Вверх!».