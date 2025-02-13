Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жуков о совместной песне с OG Buda: «Так песни «Руки Вверх!» еще не испохабливали»

Певец Сергей Жуков признался, что отказался от совместной песни с OG Buda
close
Пресс-служба ТНТ

Певец Сергей Жуков признался в беседе с daily.afisha.ru, что хотел сделать совместную песню с OG Buda (Григорий Ляхов) для трибьют-альбома «Руки Вверх!».

По словам Жукова, после предложения сотрудничества OG Buda «загорелся» идеей и пригласил его с сыном к себе в гости. Он напоил артиста чаем и показал свою студию. Как отметил солист «Руки Вверх!» встреча прошла душевно. Однако его очень удивила откровенная аранжировка Ляхова на его композиции.

«Когда Гриша включил песню, я сидел с такими же эмоциями, как в детстве с «Сектором Газа». Музыка может быть жесткой, а может — очень жесткой. И там была вариация на «18 мне уже» — это как девочке рассказать пошлый анекдот. Было очень прикольно, аранжировка крутейшая, можно сказать, так песни «Руки Вверх!» еще не испохабливали, OG Buda все сделал классно», — поделился исполнитель.

Жуков пояснил, что отказался от сотрудничества, так как подобная аранжировка не подходила в трибьют-альбом. При этом он похвалил OG Buda, назвав его профессионалом и большим музыкантом.

Ранее суд отложил заседание по искам Жукова о правах на песни «Руки Вверх!».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами