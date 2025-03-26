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Оскароносного палестинского режиссера выпустили на свободу после задержания Израилем

Оскароносного режиссера Баллала выпустили на свободу после задержания Израилем
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John Locher/AP

Оскароносного палестинского режиссера Хамдана Баллала, который был задержан израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, выпустили на свободу 25 марта. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Как сообщалось, 24 марта израильские поселенцы избили Баллала на Западном берегу реки Иордан. После избиения режиссера задержали военнослужащие. Арест произошел в деревне Сусия.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что между палестинцами и израильтянами случилась серьезная потасовка после того, как «террористы» начали забрасывать камнями израильских граждан.

2 марта лента «Нет другой земли», одним из режиссеров которой выступил Баллал, была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Картина является совместной работой палестинских и израильских режиссеров и рассказывает об израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Анджелина Джоли впала в отчаяние из-за провала на «Оскаре».

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